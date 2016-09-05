محمد الشهري: هناك من يقف وراء ترويج شائعة وفاتي

نفى الإعلامي السعودي محمد الشهري الخبر الذي انتشر منذ ساعات عبر مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي عن وفاته، مستنكراً تكرار تلك الشائعة المزعجة مرتين خلال شهر واحد، وأكد أن هذا الأمر ليس طبيعياً بل أن هناك من يتعمد ذلك ويقف وراء ترويج شائعة وفاته.

وأوضح أن الشائعة طالما تكررت بهذا الشكل فمعناه أن هناك تقصد من أحد ضدي وهذا واضح، وتابع: "أقول لمن يقف وراء شائعة وفاتي أرتاح الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، ولن تؤثر علي وعلى من يحبونني، وحسبي الله ونعم الوكيل".

وقال الشهري: "أرجو ممن يطلقون شائعة وفاتي أن "يفكوني من شرهم"، فهم أصابوا أسرتي وأهلي وأصدقائي وأحبابي وجمهوري بالخوف، هؤلاء لا يتقون الله، وهذا ما يحدث حرام قسماً بالله".

وذكر أنه يقضي فترة راحة من العمل في مدينة جدة هذه الأيام وبعدها سيعود إلى الرياض، مبيناً أنه ومع بداية العام الجديد سيعود للعمل والتحضيرات لأعمال جديدة.