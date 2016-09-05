عبدالحسين عبد الرضا يعتذر عن رئاسة نقابة الفنانين

الكويت-سيدتي نت

قدم الفنان عبدالحسين عبدالرضا اعتذاره عن رئاسة نقابة الفنانين، وذلك في كتاب أرسله لمجلس الإدارة المؤقتة لنقابة الفنانين والإعلاميين قال فيه: أود أن أتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير على ثقتكم الغالية التي منحتموني إياها بتسميتي نقيباً للفنانين في دولة الكويت، ومن هذا المنطلق أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لراعي نهضة الكويت الحديثة وراعي الفن والفنانين الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الإنسانية، وإلى ولي عهده الأمين، وإلى رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظهم الله، وإلى رئيس مجلس الأمة والسادة نواب المجلس الكرام، لما لمسته منهم من حرص على كل ما من شأنه فيه مصلحة للفن والفنان الكويتي.

وأضاف بوعدنان: وجدت أن هناك العديد من مواد القانون لا تخدم الفن والفنانين، وتعيق تقدم الحركة الفنية بصفة عامة، وعليه ينبغي النظر في تعديل بعضها وإلغاء البعض الآخر، حتى نتأكد أن مواد القانون تخدم الفنان وتحفزه على الإبداع في مناخ يشعر فيه بالأمان والحرية، وعليه ينبغي عرض مواد القانون على كافة الأخوة الفنانين والإعلاميين في حوار ديمقراطي شفاف جبلنا عليه في كويتنا الحبيبة.

وختم عبدالحسين باعتذاره عن المنصب بالقول: ونظراً لأنني مرشح من قبلكم لأكون نقيباً للفنانين، وهي ثقة أعتز بها، فإنني أعتذر في هذه الفترة عن هذا المنصب لانشغالي الشديد، وإنني سأظل دائماً على استعداد للعطاء وداعماً لكل فنان وللحركة الفنية الكويتية عموماً في مناخ من الألفة ووحدة الكلمة، مع تقديري الكبير لسعيكم وما تبذلونه من جهد في هذا المجال.