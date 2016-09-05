سمكة تحمل إسم الرئيس أوباما!

إفتتح الرئيس الأمريكي باراك أوباما Barack Obama أكبر محمية طبيعية بحرية في العالم خلال إقامته الأسبوع الفائت في الهنولولو، ووعد بتقديم حوالى 40 مليون دولار لحماية الحياة الطبيعية في الجزيرة المهددة بسبب التغيرات المناخية، وتعد هذه الخطوة التزاماً رسمياً باتفاقية باريس للتغيرات المناخية.



وقرر كل من راندال كوزاكي وريتشارد بايل وبراين جرين، وهم علماء البيولوجيا البحرية في هاواي، تسمية نوع من الأسماك الملونة والمكتشفة "أوباما" تيمناً بالرئيس الأمريكي باراك أوباما وذلك لشكره على جهوده.



وتعد هذه السمكة خاصة للغاية لأنها من فصيلة نادرة جداً، وهي الوحيدة من نوعها حتى الآن في محمية باباهانوموكوأكيا "Papahānaumokuākea" البحرية.

يشار الى أن مساحة محمية باباهانوموكوأكيا البحرية تبلغ 1.5 مليون كيلو متر مربع، أي أكثر من ضعفي مساحة ولاية تكساس. وبتعيين تلك المساحة لصالح المحمية الجديدة، يُحظر الصيد التجاري وجميع أنشطة التعدين فيها.

أوباما يبدأ جولته العائلية ويخطط لزيارة المنتزهات الوطنية

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"