بالفيديو - بداية تصفيات المونديال.. مولر يقود لألمانيا للانتصار على النرويج

(إفي): قاد لاعب الوسط الألماني توماس مولر منتخب بلاده للفوز على النرويج، صاحب الضيافة، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب أوليفول بالعاصمة أوسلو، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة للتصفيات الأوروبية لمونديال روسيا 2018.

وسجل مولر هدفين (ق 16 و60) وأضاف زميله جوشوا كيميتش هدفا آخر (ق45) لتحصد ألمانيا أول ثلاث نقاط لها في مشوار التصفيات، بعد مباراة سهلة شهدت سيطرة الماكينات على مجرياتها، على الرغم من كونها خارج الديار.

سجل مولر الهدف الأول بعد مجهود ومثابرة وسط غابة من مدافعي النرويج داخل منطقة الجزاء ومحاولات متكررة لتسديدة من سامي خضيرة ومسعود أوزيل ومولر نفسه الكرة تجاه المرمى، حتى أتت مناوشاته ثمارها أخيرا على الرغم من محاولة الحارس إبعادها.

ومع نهاية الشوط الأول، استلم مولر الكرة على حدود منطقة الجزاء ليقوم بتمريرة بينية رائعة لزميله كيميتش الذي سدد الكرة مباشرة على يمين حارس النرويج لتسكن الشباك معلنا عن الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني، وفي ظل استمرار السيطرة الألمانية، سجل مولر الهدف الثاني له والثالث للألمان برأسه بعد عرضية سامي خضيرة من الجانب الأيمن (ق60).

وبهذا الفوز يتصدر منتخب ألمانيا الترتيب برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخب أذربيجان ثانيا بنفس رصيد النقاط ولكن بفارق الأهداف، في حين يتقاسم منتخبا التشيك وأيرلندا الشمالية المركز الثالث بنقطة وحيدة اثر تعادلهما سلبيا، بينما يأتي منتخب سان مارينو في المركز الخامس وقبل الأخير بلا نقاط بعد هزيمته من أذربيجان بهدف نظيف، بفارق النقاط عن النرويج متذيلة المجموعة.

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