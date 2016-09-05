بالفيديو - بداية تصفيات المونديال.. اسكتلندا تفترس مالطا بخماسية

(إفي): ارتقى المنتخب الاسكتلندي لصدارة المجموعة السادسة في تصفيات القارة الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2018 بروسيا، وذلك بعدما أمطر شباك مضيفه المالطي بخماسية مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء الأحد ضمن الجولة الأولى للمجموعة.

انتهى الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "تاقلعي الوطني" بالتعادل بهدف في كل شبكة حيث تقدم الاسكتلنديون أولا في النتيجة عبر روبرت سنودرجاس في الدقيقة 10 ، قبل أن يعادل ألفريد إفيونج النتيجة لأصحاب الأرض بعدها بأربع دقائق.

وفي الشوط الثاني، أذل المنتخب الاسكتلندي صاحب الأرض بأربعة أهداف، حيث تقدم في النتيجة عبر كريس مارتين في الدقيقة 53.

وعاد سنودرجاس لزيارة الشباك من جديد بالهدف الثاني له والثالث للفريق في الدقيقة 61 ، قبل أن يزيد ستيفن فليتشر الغلة بالهدف الرابع في الدقيقة 78.

وواصل سنودرجاس التألق بالهدف الثالث له "هاتريك" والخامس لمنتخب اسكتلندا قبل النهاية بست دقائق.

ولعب أصحاب الأرض منقوصين من لاعبين بعد طرد كل من جوناثان كاروانا ولوك جامبين في الدقيقتين 59 و90 على الترتيب.

بهذه النتيجة تحتل اسكتلندا صدارة الترتيب منذ البداية برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف أمام إنجلترا صاحبة نفس الرصيد، فيما يقبع منتخب مالطا في قاع الترتيب بدون رصيد وبفارق الأهداف خلف سلوفاكيا.

بينما تحتل كل من ليتوانيا وسلوفينيا المركزين الثالث والرابع على الترتيب بعد تعادلهما بهدفين لمثلهما.

وفي الجولة القادمة التي ستقام يوم 8 أكتوبر المقبل، سيستضيف المنتخب الإنجليزي نظيره المالطي، فيما ستحل سلوفاكيا ضيفه على سلوفينيا، وستستقبل اسكتلندا منتخب ليتوانيا.

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