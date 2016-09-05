بالفيديو - بداية تصفيات المونديال.. كازاخستان تتعادل مع بولندا وفوز الدانمارك ضد أرمينيا

(إفي): استطاع منتخب الدانمارك المضيف الفوز على نظيره الأرميني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد على ملعب باركن بالعاصمة كوبنهاجن في مستهل منافسات المجموعة الخامسة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 لكرة القدم.

سجل لاعب الوسط كريستيان إريكسن هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 17 ليعلن تقدم أصحاب الأرض بعد تمريرة حاسمه من زميله المهاجم فيكتور فيشر، ولكنه فشل في إضافة الهدف الثاني له ولفريقه بعدما أهدر ضربة جزاء في الشوط الثاني (ق 72).

شاهد الهدف

وفي نفس المجموعة، تعادل منتخب كازاخستان المضيف مع نظيره البولندي على ملعب العاصمة "أستانا أرينا" إيجابيا بنتيجة 2-2.

افتتح التسجيل لاعب الوسط البولندي بارتوش كابوستكا (ق 9) وأضاف زميله روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، الهدف الثاني للضيوف (ق 35)، لينتهي الشوط الأول بتقدم بولندا.

وفي الشوط الثاني للقاء، تعادل الفريق الكازاخي خلال 6 دقائق فقط بهدفي المهاجم سيرجي خيزنيتشينكو (ق 52 و 58).

وبذلك يتصدر منتخب الدانمارك المجموعة مؤقتا بـ3 نقاط، يليه كل من كازاخستان وبولندا في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، في حين تذيل الفريق الأرميني المجموعة بلا نقاط، في انتظار مباراة رومانيا ومونتينجرو الليلة في ختام الجولة الأولى للمجموعة الخامسة.

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