اليمن: عشرات القتلى والجرحى في معارك بحرض وميدي

سقط عشرات القتلى والجرحى في معارك عنيفة جدا بين القوات الشرعية والانقلابيين الحوثيين وقوات علي عبدالله صالح في مدينتي حرض وميدي الحدوديتين مع المملكة بمحافظة حجه فيما صعدت مقاتلات التحالف من هجماتها وشنت عشرات الغارات على أهداف للانقلابيين.

وقالت مصادر عسكرية في المنطقة العسكرية الخامسة، إن مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح، هاجموا فجر الأحد مواقع قوات الجيش الحكومي، في محيط مدينتي حرض وميدي بمحافظة حجة.

وأضافت المصادر أن القوات الحكومية تصدت للهجوم، ودارت معارك بين الجانبين، وأدى ذلك لسقوط قتلى وجرحى. وأكدت المصادر أن قوات الجيش قصفت مواقع وتحصينات لمسلحي جماعة الحوثيين، في مدينة ميدي. فيما ساندت مقاتلات التحالف القوات الشرعية وقصفت مواقع للحوثيين وقوات صالح في جبل أبو النار شرقي مدينة حرض، ودمرت مخزناً للأسلحة. هذا وشنت مقاتلات التحالف قرابة 50 غارة جوية على مواقع وأهداف وتجمعات للحوثيين وقوات صالح في عدد من المحافظات يومي السبت والأحد وشملت كل من العاصمة صنعاء والحديدة والمحويت وتعز، وعمران وصعدة وحجه ومحافظة صنعاء.

وقال شهود عيان إن مقاتلات التحالف العربي كثّفت من ضرباتها الجوية على مواقع لمسلحي جماعة الحوثيين، والقوات الموالية لصالح، في محافظتي الحديدة والمحويت غربي اليمن. وأضافت بأن الغارات استهدفت تجمعا للمتمردين في مبنى الكلية البحرية، وسط مدينة الحديدة، علاوة على قصف مواقع في معسكر الجبانة ومعسكر الدفاع الجوي، وموقع للحوثيين بالقرب من نقطة الشام. وفي محافظة المحويت، قال مصدر محلي بأن المقاتلات الحربية، قصفت معسكر الأمن المركزي، الذي يسيطر عليه مسلحو جماعة الحوثيين.

كما شنت الطائرات أكثر من 10 غارات استهدفت النهدين والكلية الحربية بالعاصمة صنعاء. كما قصفت الطائرات بتسع غارات مواقع المتمردين في مطار تعز الدولي ومنطقة اكام النوب القريبة من المطار شرق مدينة تعز. وفي عمران نفذت الطائرات عدة غارات على عدد من المواقع منها معكسر اللواء 310.

من جانب آخر، طالبت الحكومة اليمنية، السلطات العراقية بتوضيح الموقف الرسمي المتعلق باستقبالها وفد مليشيا الحوثي الانقلابية. وكان أحد أعضاء الوفد الحوثي الذي زار العراق مؤخراً نقل على لسان مسؤولين عراقيين، أن بلادهم تعترف وتؤيد ما سمي "المجلس السياسي الأعلى"، المشكل من طرفي الانقلاب. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر مسؤول في مجلس الوزراء قوله "إن غموض الموقف العراقي الرسمي تجاه استقبال وفد مليشيا الحوثي، والسكوت عن الترويج الإعلامي لهذا الوفد عقب لقاءاته بمسؤولين عراقيين في بغداد حول اعتراف الحكومة العراقية بالمجلس السياسي للانقلابيين، يستدعي من الرئاسة والحكومة العراقية إصدار توضيح عاجل حيال هذا الأمر". وأكد المصدر أن جمهورية العراق ومن خلال عضويتها في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ساندت الإجماع العربي والدولي المؤيد لإنهاء الانقلاب وعودة الحكومة اليمنية الشرعية، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 الصادر تحت الفصل السابع.. معربا عن ثقته أن "جمهورية العراق الشقيقة حريصة على التضامن العربي ونتوقع من خلال الإعلان عن موقف رسمي أنها لن تقف إلى جانب مليشيات الانقلابية تعبث باستقرار اليمن وتهدد الأمن العربي والإقليمي". وجدد المصدر، التأكيد على ضرورة صدور بيان من الرئاسة والحكومة العراقية، لوضع حد للتضليل الإعلامي والالتباس القائم حول موقفها الرسمي من تصريحات وفد الانقلابيين الحوثيين الذي زار بغداد مؤخرا والتقى بعدد من المسؤولين العراقيين.. مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية الشرعية "تنتظر وتأمل صدور توضيح رسمي من الرئاسة أو الحكومة العراقية".

على صعيد آخر، حمّل الاتحاد الدولي للصحفيين مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح، مسؤولية الانتهاكات التي طالت حرية الصحافة في اليمن، منذ مطلع العام الماضي. وقال الاتحاد في بيان له السبت، إن جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، ارتكبوا انتهاكات بحق الصحفيين في اليمن، بينها القتل والخطف والاعتقال والاعتداء. وأشار البيان إلى أن الاتحاد سجل 100 حالة من تلك الانتهاكات خلال النصف الأول من العام الحالي وحده، فيما طالب الأمين العام للاتحاد أنتوني بلانجي بوضع حد لمثل هذه التصرفات التي تعد «استهدافا مبيتا لوسائل الإعلام». ودعا بلانجي إلى السماح للصحفيين بحرية العمل في اليمن، والوقوف مع الصحافة اليمنية والتضامن معها لوقف الانتهاكات التي تتعرض لها. وقال «نطالب بوقف هذه الاغتيالات والهجمات والتهديدات بحق الصحافيين، فهم ليسوا مقاتلين ولم ينجروا إلى النزاع».