د. بنتن: حكومة خادم الحرمين دأبت على تكريس خطاب الاعتدال والوسطية

افتتح وزير الحج والعمرة د. محمد صالح بنتن، أمس في مكة المكرمة ندوة الحج الكبرى، تحت عنوان "الحج بين الماضي والحاضر: التطورات والتنظيمات في الحج وأثرها في تحقيق مقاصد الحج الكبرى" وذلك بمشاركة 200 عالم ومفكر، في كافة التخصصات العلمية ومن مختلف أقطار العالم الإسلامي والجاليات الإسلامية في أميركا وأوروبا.

وأكد د. بنتن في كلمته أمام المشاركين في الندوة، أن من أهداف الندوة نشر قيم الإسلام السمحاء، وتعزيز تكاتف الأمة من خلال تواصل العلماء والمفكرين، وتكريس خطاب الاعتدال والوسطية، وهو ما دأبت عليه حكومة المملكة، مشيراً إلى أن الإسلام دين تسامح وسلام، والدعوة له بالحكمة والموعظة الحسنة، مؤكداً أن ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- من إعمار الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وخدمة ضيوف الرحمن، يأتي امتداداً وتجسيداً لنهج قامت عليه هذه الدولة لخدمة الإسلام والمسلمين، وتقديم كافة الخدمات لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار، وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

مفتي الديار المصرية: المملكة حفظت كرامة وأمن والحجاج

ودعا وزير الحج والعمرة المشاركين في الندوة أن ينقلوا تجاربهم ومشاهداتهم في رحلتهم الإيمانية، وكذلك توصيات الندوة إلى الرأي العام الإسلامي لتبصير الحجاج الذين يعتزمون النسك وتوعيتهم بمتطلبات أداء الحج وكيفية الاستفادة من الخدمات الكبيرة المتعددة والمتجددة التي توفرها حكومة المملكة لقرابة مليوني حاج سنوياً، من مختلف أنحاء العالم وبمختلف جنسياتهم.

من جهته، أعرب مفتي الديار المصرية الشيخ شوقي علام في كلمته بندوة الحج الكبرى، عن شكره وتقديره لما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في إعمار الحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن بما يمكنهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة، كما عبر عن امتنانه لدور المملكة في جمع كلمة علماء الأمة على كلمة سواء، مضيفاً ان ما تقوم به المملكة من حفظ كرامة الحجاج وحفظ أمنهم يستحق التقدير والثناء.

ويأتي انعقاد ندوة الحج الكبرى، والتي تعد تظاهرة إسلامية سنوية تشهدها مكة المكرمة في موسم حج كل عام، بمشاركة 200 عالم ومفكر يمثلون نخبة من العلماء، أبرزهم سماحة مفتي المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، ومفتي الديار المصرية الشيخ شوقي علام، ورئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام د. عبدالرحمن السديس، ورئيس مجمع الفقه في جمهورية السودان د. عصام البشير، وإمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ د. صالح بن حميد، إلى جانب نخبة مختارة من المتحدثين من كافة أقطار العالم الإسلامي والجاليات الإسلامية في أميركا ودول أوروبا.

وزير الحج يتجول في المعرض المصاحب للندوة