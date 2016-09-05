انتهاك جديد للانقلابيين.. استشهاد امرأة في الطوال

أضرار كبيرة نتجت عن المقذوف

استشهدت امرأة وأصيب رجل وابنه نتيجة مقذوف عسكري قادم من الأراضي اليمنية وقع على منزل مواطن في قرية المباركة بمحافظة الطوال. وباشر الحادث فرق الإسعاف والأمن والدفاع المدني بمنطقة جازان.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى عبدالله القحطاني أنه في تمام الساعة 02:10 من صباح أمس (الأحد) باشرت فرق الدفاع المدني بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري من داخل الأراضي اليمنية بمحافظة الطوال نتج عنه وفاة امرأة وإصابة رجل وابنه جميعهم سعوديين حيث تم نقلهم إلى المستشفى، وباشرت الجهات المعنية الإجراءات.

أحد جوانب المنزل التي سقط عليها المقذوف

أجزاء من الجدران تضررت

حطام يملأ المكان