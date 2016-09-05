هولاند يطالب بالتصدي للإرهاب وميركل ترفض اللامساواة الاجتماعية

تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما لدى لقائه نظيره التركي رجب طيب أردوغان أمس بأن تقدم الولايات المتحدة دعماً كاملاً لتركيا في إحالة المتورطين في محاولة الانقلاب الأخيرة للعدالة.

وقال أوباما إن المحادثات مع روسيا ستكون السبيل إلى التوصل لأي اتفاق لوقف العمليات القتالية في سوريه.

وحدد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أولوياته، وفي مقدمتها المصادقة على اتفاق المناخ والتصدي لتمويل الإرهاب وللملاذات الضريبية.

ودعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، لمكافحة اللامساواة الاجتماعية.

وأكدت أنه ليس مسموحاً بإهمال العنصر الاجتماعي عند إنعاش الاقتصاد العالمي الضعيف.