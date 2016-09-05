بالصور.. نرصد 22 مطبا صناعيا بطول طريق "رأس البر دمياط"

رصدت كاميرا "اليوم السابع" بدمياط وجود 22 مطبا صناعيا منتشر بطول طريق العودة بين رأس البر/ دمياط فى اتجاه واحد من بداية طريق الخروج من مصيف راس البر أمام مسجد الفرقان بمنطقة المستشارين وحتى أسفل الكوبرى العلوى بمدينة دمياط.

ويظهر انتشار المطبات بطول الطريق رغم صغر المسافة التى تقدر بحوالى 8 كيلومترات فقط وهو الأمر الذى تداوله أبناء محافظة دمياط وأطلقوا على هذا الطريق "طريق المطبات".

وأنشأت هذه المطبات بهدف الحد من حوادث الطرق على هذا الطريق تحديدا إلا أن الأهالى يطالبون بإزالة بعض هذ المطبات لتسهيل السير على الطريق او تعويضها باستخدام علامات المعروفة "عين القط".

وطالب الاهالى التنسيق بين مرور دمياط ومديرية الطرق والوحدة المحلية براس البر لإيجاد حل مناسب لهذه المطبات.

مطبات بطول طريق راس البر