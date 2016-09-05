باستثناء داني ألفيش.. صلاح يتفوق على لاعبي الكالتشيو في مواقع التواصل الاجتماعي

يتفوق محمد صلاح نجم روما على كل لاعبي الدوري الإيطالي في عدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.. باستثناء داني ألفيش ظهير يوفنتوس.

النجم البرازيلي الذي لعب بقميص برشلونة لسنوات قبل الانتقال ليوفنتوس هذا الصيف يحتل الصدارة بـ26 مليون متابع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فهو يملك 8 مليون متابع عبر فيسبوك، و7.4 مليون متابع عبر تويتر، و10.5 مليون متابع عبر إنستجرام.

ويتواجد صلاح في المركز الثاني بنحو 11 مليون متابع، تنقسم بين 6 مليون عبر فيسبوك و1.6 مليون عبر تويتر، و3 مليون عبر انستجرام.

ويحتل الكولومبي خوان كوادرادو لاعب يوفنتوس المركز الثالث بـ10 ملايين متابع، ثم زميله سامي خضيرا برقم مقارب.