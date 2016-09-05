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الأهلي لكلام في الجون: إلغاء الاستبدال لم يراع الأندية التي تشارك إفريقيا

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الأهلي لكلام في الجون: إلغاء الاستبدال لم يراع الأندية التي تشارك إفريقيا الأهلي لكلام في الجون: إلغاء الاستبدال لم يراع الأندية التي تشارك إفريقيا

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن اتحاد الكرة لم يراعي الأندية المشاركة في بطولات إفريقيا عندما قام بإلغاء الاستبدال في قوائم الفرق في سوق الانتقالات الشتوية.

وكان اتحاد الكرة قد منع الاستبدال في يناير، الأمر الذي يراه عبد الحفيظ غير عادلا ولم يراعي الأندية التي تشارك في بطولات إفريقيا، وهم الأهلي والزمالك والمصري وسموحة.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج (كلام في الجون) على إذاعة (ميجا إف إم): "لم نقدم طلبا رسميا لإعادة الاستبدال حتى الآن، ولكننا نرى أنه غير عادل".

وأضاف "ليس من الطبيعي أن يكون لدي 29 أو 30 لاعب في القائمة ولا أستفيد سوى من 21 أو 22 واحد منهم بسبب وجود المعارين للأندية الأخرى فيها وإلغاء الاستبدال، والموسم مدته 11 أو 12 شهر".

وأكمل "أرى أن اتحاد الكرة راعى الأندية التي لا تشارك إفريقيا على حساب الأندية التي تشارك في إفريقيا والتي لديها عدد مباريات أكبر".

وعن مطالبة الأهلي رسميا بعودة الاستبدال قال عبد الحفيظ: "لم نطالب رسميا بعودته حتى الآن ولا نحتاج لذلك الآن".

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فيديو اليوم السابع