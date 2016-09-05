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الأهلي يتحدث لـ كلام في الجون عن المقعد الشاغر في القائمة.. ' احتمال أقرب '

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الأهلي يتحدث لـ كلام في الجون عن المقعد الشاغر في القائمة.. ' احتمال أقرب ' الأهلي يتحدث لـ كلام في الجون عن المقعد الشاغر في القائمة.. ' احتمال أقرب '

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن ناديه لا يحتاج لأن يتخذ قرارا متعجلا قبل غلق باب القيد يوم 8 سبتمبر.

ويملك الأهلي مكانا شاغرا واحدا في قائمته، في ظل إلغاء الاستبدال في يناير.

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وقال عبد الحفيظ لبرنامج (كلام في الجون) على إذاعة (ميجا إف إم): "ليس لدينا أي احتياج لاتخاذ قرار متعجل".

ولكنه أضاف "الاحتمال الأكبر هو أن نبقي على المكان الشاغر في القائمة حتى يناير".

ويبدأ الأهلي موسمه يوم 15 سبتمبر بمواجهة الإسماعيلي في افتتاح الدوري.

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