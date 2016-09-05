غانم سلطان يكشف طلب مرتضى ضد نيمار و ' عقده مع ميدو ليس قانونيا '

كشف غانم سلطان رئيس قطاع الكرة في نادي الزمالك حديثه مع مرتضى منصور رئيس النادي بخصوص أزمة "هروب خليل حجي نيمار".

وكان FilGoal.com قد علم أن نيمار طلب عدم التواجد في معسكر منتخب مصر تحت 20 عاما لارتباطه بموعد للتوقيع مع ناشئين روما الإيطالي. ( اقرأ التفاصيل )

وطلب اللاعب تعديل عقده من أجل العودة من جديد وبجانب أن يتدرب مع الفريق الاول بالنادي الفترة المقبلة. ( اقرأ التفاصيل )

وقال رئيس قطاع الكرة في الزمالك: "تحدث معي مرتضى منصور يوم السبت بخصوص أزمة خليل حجي نيمار".

وأوضح في تصريحات لبرنامج (كلام في الجون) على إذاعة (ميجا إف إم) "أخبرني بتوقيع عقوبات صارمة على خليل حجي في حالة ظهوره من جديد. ينتظره عقوبات قاسية، فنادي الزمالك لا يُحب المتمردين".

وتابع "حتى الآن لم نتأكد من سفر خليل حجي من عدمه إلى الخارج. ولكننا أخبرنا الجهات المسؤولة بوجود جواز السفر الأصلي معنا".

وأكمل غانم سلطان حديثه عن اللاعب قائلا: "نيمار منذ 3 سنوات ويُفكر في ذلك الأمر. يضع سنا معينا من أجل أن يتحرك للخارج، ومن هنا دائما ما كان يتهرب من مواعيد توقيع العقود. لم تكتمل أي محاولات بنجاح بخصوص توقيع اللاعب".

وأضاف مُجيبا عن سؤال (وماذا عن عقد اللاعب مع الزمالك في فترة أحمد حسام "ميدو"؟ قائلا: "وقتها اللاعب وقع على العقود مع شقيقه. وهذا ليس قانونيا".

وأردف "يجب وجود ولي الأمر للاعب قبل التوقيع وليس الشقيق. ولذلك العقد ليس قانونيا ".

موقف الزمالك

وما رأي الزمالك في الأزمة ككل؟ يكمل رئيس قطاع الكرة حديثه قائلا: "لم يقدم خليل حجي نيمار أي شيء لنادي الزمالك أو حتى المنتخب. إذا لم يعد من جديد لن نتأثر بكل تأكيد. مثله مثل أي لاعب أهر".

وأتم "أخر لقاء لخليل حجي مع المنتخب شارك لمدة 10 دقائق فقط. ليس أساسيا مع المنتخب ولم يقدم أي شيء".

طالع أيضا

الزمالك لـ في الجول: نيمار سيكون عبرة.. وخاطبنا المسؤولين لمنع سفره

الزمالك: لماذا هذه الضجة حول خليل حجي.. نشعر أن نيمار البرازيلي هرب منا