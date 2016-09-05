وكيله: معروف يوسف لا يمانع التجديد للزمالك.. ولكن ليس الآن

قال أسامة فرحات وكيل النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الزمالك إن لاعبه لا يمانع تجديد تعاقده مع ناديه، لكنه يرى أن التوقيت غير مناسب.

وينتهي عقد معروف يوسف مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، أي أنه يحق له التوقيع لأي نادي في شهر يناير المقبل.

الزمالك يرتب جلسة مع وكيل معروف يوسف لحسم ملف التجديد

وأوضح فرحات في تصريحات لقناة النهار يوم الأحد: "معروف يوسف لا يمانع التجديد، بل وطالبني شخصيا بالأمر، لكن الوقت غير مناسب".

وأضاف "الزمالك في ظروف حساسة هذه الأيام، فالفريق يستعد لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وسيلتقي الزمالك مع الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 16 سبتمبر الجاري ذهابا في مصر و24 من نفس الشهر في المغرب إيابا.

وكان معروف يوسف قد تلقى بعض العروض الشفهية، بالإضافة لاتصالات من نادي وادي دجلة، قبل أن يقرر تأجيل الحديث عن التجديد مع الفريق الأبيض لحين الانتهاء من مشوار دوري أبطال إفريقيا.

معروف يوسف قد انضم للزمالك في الموسم قبل الماضي قادما من نادي اتحاد الشرطة.