' الفتح السعودي لم يطلب ضم معروف يوسف من الزمالك '

أكد أسامة فرحات وكيل أعمال معروف يوسف عدم وجود عرض للاعبه من قبل نادي الفتح السعودي كما أشيع مؤخرا.

وينتهي عقد معروف يوسف مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، أي أنه يحق له التوقيع لأي نادي في شهر يناير المقبل.

الزمالك يرتب جلسة مع وكيل معروف يوسف لحسم ملف التجديد

وقال فرحات في تصريحات لقناة النهار يوم الأحد: "نادي الفتح لم يتقدم بطلب ضم اللاعب".

وأضاف وكيل لاعب الوسط النيجيري "هناك اتصالات مع عدة أندية، لكن دون تقديم أي عروض رسمية حتى الآن".

وكيله: معروف يوسف لا يمانع التجديد للزمالك.. ولكن ليس الآن

وكان معروف يوسف قد تلقى بعض العروض الشفهية، بالإضافة لاتصالات من نادي وادي دجلة، قبل أن يقرر تأجيل الحديث عن التجديد مع الفريق الأبيض لحين الانتهاء من مشوار دوري أبطال إفريقيا.

معروف يوسف قد انضم للزمالك في الموسم قبل الماضي قادما من نادي اتحاد الشرطة.