عادل جمعة: أرفض طلب الإسماعيلي تماما.. وأتراجع في حالة واحدة فقط

كرر محمد عادل جمعة لاعب الإسماعيلي الحالي والزمالك السابق رفضه لتخفيض قيمة عقده مع الدراويش.

مجلس إدارة الإسماعيلي طلب من عادل جمعة ترك المعسكر في برج العرب والعودة للإسماعيلية للتفاوض حول تخفيض عقده. (طالع التفاصيل)

وتحدث عادل جمعة قائلا: "أرفض طلب الإسماعيلي تماما بخصوص تخفيض عقدي".

وأضاف في تصريحات عبر قناة النهار اليوم "عقدي قيمته مليون و300 ألف ويوجد من هم يتقاضون نفس عقدي. ويوجد من يتقاضى أكثر مني".

وواصل "فوجئت بطلب مجلس الإدارة لتخفيض عقدي بحجة وجود سقف للرواتب. لقد تنازلت كثيرا من أجل الانضمام إلى الإسماعيلي، مرتبي في الزمالك كان أكثر بكثير وفضلت الإسماعيلي على عديد من الأندية".

وكشف عادل جمعة عما قد يجعله يُغير من قرار رفض تخفيض عقده قائلا: "إذا تم خفض كل العقود لكل اللاعبين، وقتها لا يوجد مشكلة في التفاوض حول تخفيض عقدي. ولكن الآن أرفض الأمر تماما".

وأتم "أخبرت الإسماعيلي بذلك وطلبتهم بإرسال عقدي ومازلت أنتظره مع اقتراب نهاية فترة القيد. أتمنى أن يحدث الأمر سريعا".