أخبار اليمن.. أمن عدن يلقى القبض على 3 من عناصر تنظيم القاعدة

ألقت الوحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن عدن، القبض على ثلاثة من عناصر تنظيم القاعدة بينهم السائق الشخصى لزعيم تنظيم أنصار الشريعة، جلال بلعيدى، فى حى المنصورة شمال عدن والمكنى بالكمبدى.

وأوضح بيان لشرطة عدن يوم الأحد، أن الشخصين الآخرين هما خبيرا متفجرات، وتم القبض على الثلاثة لدى وصولهم إلى مدينة عدن وحاصرت قوات مكافحة الإرهاب السيارة التى كانوا يستقلونها وتم اقتيادهم للتحقيق.

وأوضح البيان، أن الاثنين اعترفا خلال التحقيقات بأنهما كانا يخططان لتنفيذ عمليات اغتيالات وتصفية لقيادات أمنية وعسكرية عن طريق زرع العبوات اللاصقة مقابل 3 آلاف ريال سعودى عن كل عملية ينفذونها، مشيرا إلى أن المتهم الثانى سبق أن قبض عليه فى عام 2011 فى أحد فنادق مدينة المنصورة وضبطت بحوزته متفجرات وعبوات ناسفة.

وأضاف البيان، أن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن عدن تمكنت من القبض على العشرات من عناصر الجماعات الإرهابية بينهم قيادات وعناصر أخرى موالية للرئيس السابق، وضبطت عددا من الأماكن الخاصة بصناعة المتفجرات والسيارات المفخخة فى محافظتى عدن ولحج.