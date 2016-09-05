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محامى المتهمى باغتيال"وائل طاحون": المحكمة العسكرية أجلت المحاكمة لـ25 سبتمبر

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محامى المتهمى باغتيال"وائل طاحون": المحكمة العسكرية أجلت المحاكمة لـ25 سبتمبر محامى المتهمى باغتيال"وائل طاحون": المحكمة العسكرية أجلت المحاكمة لـ25 سبتمبر

>كتب محمود نصر

قال خالد المصرى، محامى المتهمين فى قضية اغتيال العقيد وائل طاحون، إن المحكمة العسكرية، قررت تأجيل القضية المتهم فيها يوسف القرضاوى، الرئيس الأسبق لاتحاد الجمعيات الإسلامية، و4 من أعضاء مكتب ارشاد جماعة الإخوان هم "عبدالرحمن البر مفتى جماعة الإخوان ومحمد وهدان ومحمود غزلان ومحمد سعدعليوة"، بالإضافة إلى 49 متهما آخرين بقتل العميد وائل طاحون إلى جلسة 25 سبتمبر لحضور المتهمين من محبسهم.

 

ونسبت النيابة العسكرية للمتهمين فى القضية رقم 288 لسنة 2015 عسكرية، اتهامات اغتيال العقيد وائل طاحون بالمطرية، وتأسيس لجان عمليات نوعية على هيئة خلايا مسلحة تضم أعضاء من جماعة الإخوان وآخرين موالين لها تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة.

 

كما نسبت إليهم تسفير أعضاء التنظيم إلى السودان بطريق غير شرعى من أجل تلقى تدريبات على حمل السلاح وتصنيع وفك وتركيب المتفجرات.

 


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