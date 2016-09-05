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عبد المنعم الشحات: المسيحية "منسوخة".. ومستشار الكنيسة: داعشى يجب محاكمته

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عبد المنعم الشحات: المسيحية "منسوخة".. ومستشار الكنيسة: داعشى يجب محاكمته عبد المنعم الشحات: المسيحية "منسوخة".. ومستشار الكنيسة: داعشى يجب محاكمته

>كتب محسن البديوى

نشبت مشادة كلامية بين عبد المنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة السلفية، ونجيب جبرائيل مستشار الكنيسة القبطية، بسبب رفض الشحات قانون بناء الكنائس، وتحريمه مشاركة العامل المسلم فى بناء الكنيسة.

 

وقال جبرائل، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "انفراد"، المذاع عبر فضائية "العاصمة"، إن الشحات ضد فكرة المواطنة أو الدولة المدنية، وفكره يبث الكراهية بين الناس، ويجب محاكمته بتهمة ازدراء الدين المسيحى، ولا يتخلف عن الدواعش سوى أنه لا يحمل سلاحاً.

 

من جانبه قال الشحات فى حواره بالبرنامج، إن الديانة المسيحية "منسوخة"، مستطردا:"لا أؤمن بها  ويحرم على المسلم المشاركة فى بناء الكنائس".


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