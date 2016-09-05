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جوازات تبوك تواصل جهودها لاستقبال ضيوف الرحمن بمنفذ حالة عمار

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جوازات تبوك تواصل جهودها لاستقبال ضيوف الرحمن بمنفذ حالة عمار جوازات تبوك تواصل جهودها لاستقبال ضيوف الرحمن بمنفذ حالة عمار

تسهيل إجراءات الحجاج القادمين عبر المنفذ

تواصل إدارة جوازات منطقة تبوك جهودها هذه الأيام في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار في استقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر المنفذ في طريقهم إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لإداء مناسك الحج.

وأوضح مدير جوازات منطقة تبوك العميد سعيد بن محمد القحطاني، أن ذلك يأتي بمتابعة وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار، وأن العمل مستمر على مدار الساعة من قبل قوة الجوازات بالمنفذ، باستقبال الحجاج وإنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة.

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