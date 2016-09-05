تدشين خزانات المعيصم بطاقة 760 ألف متر مكعب

دشن م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ورئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية خزانات المعيصم بكامل طاقتها البالغة 760 الف متر مكعب والتي تعمل لأول مرة في موسم حج هذا العام.

وتفقد الوزير بعد تدشينه خزانات المعيصم مرافق المياه والخدمات البيئية التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المياه الوطنية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ ومشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم.

وقد رافق م. الفضلي خلال الجولة محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية د. عبدالرحمن آل ابراهيم وعدد من المديرين التنفيذيين في كل من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المياه الوطنية وذلك في إطار حرصه على التأكد من جاهزية هذه المرافق لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن في إطار الاستعداد والخطط المبكرة التي وضعت منذ وقت مبكر لموسم الحج لهذا العام 1437هـ.

واستهل وزير البيئة والمياه والزراعة جولته بالوقوف على مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم وما يقدمه من خدمات لضيوف الرحمن طيلة العام وخلال موسم الحج من خلال مضاعفة أعداد الموظفين الموسميين للتواجد في نقاط بيع وتوزيع مياه زمزم المباركة ضمن مسؤولية شركة المياه الوطنية في الإشراف على مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم بما نسبته (100%) من العدد التشغيلي المعتاد خارج أوقات الموسم لضمان مخزون استراتيجي للمشروع يوفر طاقة تخزينية تزيد عن (1,5) مليون عبوة سعة 10 لترات.

كما شملت جولة الوزير مرافق التحلية والشركة من محطات وخزانات المياه الاستراتيجية والتشغيلية حيث، بالاضافة لاطلاعه على مختبرات مشعر منى ومشعر عرفات والمختبرات المتنقلة التي تقوم بفحص العينات جرثومياً وارسالها الى المختبر الإقليمي بمدينة جدة على مدار الساعة لعمل فحوصات السموم والمواد الضارة وذلك للتأكد من سلامة المياه المقدمة للحجيج، والاطلاع على نظام (سكادا) المتخصص في مراقبة ضغوط المياه في الشبكات والخزانات والمشارب ودورات المياه البالغ عددها أكثر من (3,300) مجمع دورة مياه شاملة 70 الف دورة مياه في المشاعر المقدسة، وذلك لضمان جاهزيتها في خدمة ضيوف الرحمن ضمن الخطط الاستعدادية لهذا العام، والوقوف ايضاً على طرق المشاة في مشعر منى ومزدلفة وعرفات والتأكد من تهيئة مجمعات دورات المياه وتسخيرها في خدمة ضيوف الرحمن على اكمل وجه.