بعد اتهامه بنقل فايروس «كورونا».. «الجمل» يغيب عن مشهد الحج للعام الثاني

يغيب «الجمل» للعام الثاني على التوالي عن مشهد الحج في المشاعر المقدسة، إذ شددت الجهات المختصة من إجراءاتها في منافذ مكة المكرمة لمنع دخولها، ضمن حملات استباقية مشددة من خلال انتشار فرق وزارة الزراعة.

وجاء غياب «الجمل» عن ساحة الأضاحي في المشاعر المقدسة، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لحجاج بيت الله الحرام، والتي اخذتها الجهات المعنية خلال الفترة الماضية، حيث أصدر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل توجيهاً لفرع وزارة الزراعة بمنطقة مكة المكرمة باستمرار حظر دخول الإبل إلى مكة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج العام الجاري.

المنع إجراء احترازي

وعلق مدير فرع وزارة الزراعة بمنطقة مكة المكرمة م. خالد الغامدي، على منع «الجمل» من دخول المشاعر للعام الثاني على التوالي بقوله: إن إدارته حظرت دخول الإبل إلى المشاعر المقدسة خلال موسم الحج تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد، مشيراً إلى أنه لن يتم السماح بدخولها إلى المشاعر للعام الثاني على التوالي.

وقال في حديث لـ «الرياض»، انه تم سد غياب «الإبل» عن المشاعر المقدسة بثمانية آلاف بقرة تم استيرادها من خارج المملكة من قبل البنك الإسلامي، لتحل محل الإبل للأضاحي والهدي، مشدداً على حرص المملكة على صحة وسلامة الحجاج، مضيفاً أن منع «الإبل» من دخول المشاعر المقدسة، وهو إجراء احترازي، مشيراً إلى أن قرار المنع طبق منذ وصول التوجيهات بداية شهر ذي القعدة الماضي، موضحاً أنه تم إخراج الإبل الموجودة داخل مكة المكرمة، وإبعادها عن المشاعر المقدسة.

وأوضح م. الغامدي، أنه تم فسح ما يقارب 70% من الأغنام المستوردة عن طريق البنك الإسلامي، والتي تصل إلى 900 الف رأس من الأغنام، تم استيرادها عن طريق الصومال، مشيراً إلى أنه تم فحصها ودخولها مباشرة إلى مجازر المعيصم استعدادا للهدي والأضاحي، إضافة إلى الابقار التي تم استيرادها ايضاً وفقاً للكميات المطلوبة من البنك الإسلامي للتنمية.

وأشار مدير فرع وزارة الزراعة بمنطقة مكة المكرمة إلى أنهم يعملون على مدار الـ 24 ساعة، عبر فرق ميدانية تضم بيطريين لمراقبة دخول الحيوانات إلى المشاعر المقدسة عبر جميع المنافذ، مشدداً على منع دخول الإبل، إذ لن يسمح بدخول أي منها إلى مكة والمشاعر المقدسة سواء كانت محلية أو مستوردة أسوة بالعام الماضي.

مدير الزراعة بمكة: لن يسمح بدخول «الإبل».. وفسح 70% من المواشي المستوردة

السبب نقلها لكورونا

ويسجل «الجمل» غيابه للمرة الثانية، إذ لن يكون من ضمن قائمة «الأضاحي» لهذا العام، والسبب في ذلك يعود إلى اتهامه بنقل فايروس «كورونا»، الأمر الذي رأت فيه الجهات المعنية عدم وجوده ومنعه من دخول المشاعر المقدسة، لاسيما وأن فتوى شرعية أجازت الاستغناء عنه في الأضحية، إضافة إلى رأي وزارة الصحة المتضمن ضرورة استبعاده.

وعلى رغم أن تهمة نقله فايروس «كورونا» لاتزال محل شك لدى عدد من الأطباء والمنظمات الطبية العالمية، إلا أن أضاحي الحجاج لهذا العام ستكون محصورة بين فئة «الأغنام»، و»الأبقار» في ظل غياب الإبل من القائمة.

وتأتي هذه التطورات في موضوع الإبل وتكرار منعها من دخول المشاعر المقدسة للعام الثاني على التوالي، في وقت أكدت فيه أبحاث طبية سعودية أن هناك علاقة للإبل بنقل فايروس كورونا إلى الإنسان، وثبت ذلك بعد أن تم عزل الفايروس من مصاب توفي في أحد مستشفيات المملكة، ومن أحد الجمال التي يملكها، إذ وجد الباحثون تطابقاً تاماً بينهما.

يضاف إلى ذلك ما ذكره رئيس شعبة الأمراض المعدية بكلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز أ. د. طارق مدني في وقت سابق، من أن الأبحاث التي تم إجراؤها خلال الفترة الأخيرة، نجحت في عزل فايروس كورونا، وإثبات علاقة الإبل بنقل حمى كورونا للإنسان.

فيما جهزت الجهات المعنية محاجر عدة لاستقبال أكثر من ثلاثة ملايين رأس من الماشية التي تم استيرادها لموسم الحج للعام الجاري، منها مليون لمشروع الهدي والأضاحي بالبنك الإسلامي، و3500 رأس من البقر، حيث تم الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بتلك المواشي والتأكد من سلامتها لتكون جاهزة ليوم النحر.

غياب الإبل سببه نقلها لفايروس كورونا

مجازر المعيصم جاهزة لاستقبال الأضاحي

م. خالد الغامدي