120 موهوباً يبتكرون ويصممون مشروعات علمية في الشرقية

أنهى 120 موهوباً بالمنطقة الشرقية في ختام فعاليات البرنامج الإثرائي الصيفي الذي أطلقته مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله – موهبة - بمدارس منارات الشرقية بالخبر، ضمن البرامج المحلية غير التفرغية والتي تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات العلمية كالابتكارات والاختراعات العملية، مترجمين بذلك رحلتهم مع البرنامج طوال الثلاثة أسابيع الماضية وهي المدة المحددة للبرنامج.

وتنوعت المشروعات التي قدمها الموهوبين بتنوع المسارات التي ينتمي إليها الطلاب، فظهرت المشروعات الهندسية من مسار العلوم والهندسة كتصميم الدوائر الكهربية وتصميم الجسور كما قام طلاب مسار الاختراعات بابتكار العديد من المخترعات البسيطة يعد أبرزها غطاء الجوال الشاحن والذي يحل مشكلة فراغ بطارية الجوال بسرعة، حيث يقوم غطاء الجوال بتوفير مصدر طاقة بديل لتزويد بطارية الجوال بالشحن في الرحلات.

وقد قام عدد من الطلاب الموهوبين في مسار الاختراعات بتصميم سيارة تتحرك بالطاقة الكهربية اعتمادا على قانون نيوتن لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، أما طلاب مسار الروبوت فقد صمموا الروبوت المصارع الذي يقوم بأداء محاكاة لمصارعة السومو الشهيرة مع خصمه الروبوت الآخر كما أعد فريق الروبوت متاهة يستطيع الروبوت اجتيازها بالتوجيه عن بعد، أما طلاب مسار الإحساس والإدراك فقد صنعوا عددا من المجسمات التي توضح تكوين الجلد وأجزاء الدماغ والخلايا العصبية كما صنعوا مطويات تشرح وظائف الحواس المختلفة. ويعكس هذا الإنتاج الغزير من الابتكارات والاختراعات حجم الطاقات الإبداعية لدى أبناء الوطن والتي تؤهلهم لحمل راية التطوير والريادة في المستقبل، وتجعل منهم النواة الحقيقية لبناء مستقبل مملكتنا الغراء ولتباهي بهم العالم وتقدم له نماذج مشرفة تعمل على خدمة العلم وتحمل راية الإبداع.