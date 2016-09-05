«الأمن» يعيد أكثر من 188 ألف مخالف لأنظمة الحج

كشف قائد مهام شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيد بن سالم القرني عن إعادة 188,747 شخصاً قدموا إلى مكة المكرمة بغرض الحج إلى خارج مكة المكرمة حتى يوم أمس الأول بعد التأكد من عدم حصولهم على التصاريح النظامية للحج, إلى جانب إعادة 84,965 سيارة قادمة إلى مكة المكرمة بغرض العمل, وضبط 48 سيارة استخدمت لنقل الحجاج المخالفين إلى مكة المكرمة.

وأفاد اللواء القرني خلال المؤتمر الصحفي الرابع لقيادات أمن الحج لموسم حج هذا العام 1437 هـ الذي عقد أمس, بمقر الأمن العام بمشعر منى, أنه تم تكليف لجنة رئيسة لمتابعة الحملات الوهمية أو ما يسمى بسماسرة الحج غير النظاميين, مفيداً أنه تم القبض على 22 حملة وهمية حتى أمس ولا تزال حملات المتابعة مستمرة للقضاء على تلك الحملات.

وأكد أن الوضع الأمني في المنطقة والمواقع التي يسلكها حجاج بيت الله الحرام جيدة وآمنة ولله الحمد ولم يحدث ما يعكر صفو الحج والحجاج أو يورق الأجهزة الأمنية وذلك بفضل من الله وتوفيقه ثم بما وفرته قيادة هذه البلاد المباركة - حفظها الله - من كوادر بشرية وآلية وفنية وتقنية لتحقيق الأمن والأمان والراحة والاستقرار لقوافل الحجيج.

وبين أن خطة قيادة شرطة منطقة مكة المكرمة خلال موسم الحج لهذا العام 1437 هـ ترتكز على محورين أحدهما أمني بشقيه "الوقائي, والضبطي" والهادف إلى تحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة للجميع من خلال توزيع رجال الأمن ميدانيا والعمل بشكل متجانس لتوفير الراحة والاستقرار وتأمين تنقلات الحجاج بكل يسر وسهولة وأمان إلى جانب منع قدوم الحجاج المخالفين من أي جنسية كانت بواسطة مراكز الضبط الأمني البالغ عددها 109 مراكز بخلاف المراكز المحيطة بمكة المكرمة في المنافذ غير الرسمية "الطرق الصحراوية" التي أقيمت بشكل مدروس على الطرق, لافتا النظر إلى أن هناك دوريات "فرق أمنية" منتشرة في أرجاء منطقة مكة المكرمة بشقيها السري والرسمي علاوة على متابعة ورصد الاستراحات التي تستغل من بعض الأشخاص لإيواء الحجاج غير النظاميين.

وأفاد أن مراكز الشرطة بالمنطقة تعمل على تحقيق الجانب الضبطي من خلال استقبال البلاغات ومباشرتها ومعالجتها, مؤكداً أنه تم هذا العام إحكام السيطرة الأمنية على مداخل مكة المكرمة لمنع المتسللين من الدخول غلى مكة المكرمة من وقت مبكر بغرض الحج غير النظامي, مبيناً أن المحور الثاني لقيادة شرطة المنطقة يتمثل في المحور التنظيمي لإدارة محطات النقل الموجودة في المنطقة المركزية للمسجد الحرام ومنع حدوث التدافع وتنظيم الحركة وإدارة الحشود في المنطقة المركزية.

واستعرض مساعد قائد قوات أمن الحج لإدارة وتنظيم الحشود اللواء محمد بن حسين الشريف, خطة إدارة الحشود المتمثلة في تنظيم حركة المشاة في المشاعر المقدسة لضمان سلامة ضيوف الرحمن, وتسهيل وصولهم إلى مقاصدهم في راحة واستقرار, مؤكداً أن الخطط تركز على ضبط اتجاه سير المشاة في مسار واحد ومنع السير في الاتجاه المعاكس, علاوة على تقديم الخدمات الإنسانية وتحقيق أمن وسلامة الحجاج ومنع الافتراش وتنظيم الحركة في جميع المحاور والنقاط وإرشاد الحجاج التائهين, مشيراً إلى أن حركة سير المشاة يومي 7 - 8 / 12 تتم وفق آلية منظمة ودقيقة لتسهيل وصول الحجاج إلى منى فيما تكون حركة المشاة يوم 9 / 12 من الشرق إلى الغرب وتعكس ليلة العيد من الغرب إلى الشرق.

ومن جهته، أكد قائد المتابعة الجوية العميد شعيل بن يوسف الشعيل, أن المتابعة الجوية بدأت منذ قدوم الحجاج إلى مكة المكرمة ومواقيت الإحرام حيث يتم من خلالها تفقد الطرق الرئيسة والطرق الترابية للتأكد من انسيابية الحركة وتنفيذ الخطط على أرض الواقع ومساعد القائد الميداني في تعزيز إيجابية الخطط ومعالجة الملاحظات والتنبؤات, بالإضافة إلى تمكين رجال الإعلام من الطلعات الجوية لتوثيق جهود رجال الأمن ونقل الأحداث بصورة واضحة للرأي العام الداخلي والخارجي.