الكشافة تبدأ أعمال المسح في منى وعرفات

بدأ أمس أكثر من 4500 كشاف وجوال يشاركون في معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية في مشعري منى وعرفات، عملية المسح بهدف جمع المعلومات الميدانية الخاصة بمؤسسات الطوافة والمخيمات، والتعرف على المعالم، حتى يتمكن الكشافة فيما بعد من القيام بعملية إرشاد التائهين بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة. وأوضح قائد عام المعسكرات د. صالح بن رجاء الحربي، أن عملية المسح تمر بثلاث مراحل، هي مرحلة الإعداد والتجهيز، حيث يتم فيها تجهيز الخطة، ووضع برنامج المسح للوحدات على المناطق لمشعري منى وعرفات، لكي تتمكن وحدات الكشافة من مسح مربعات الأراضي في المشاعر على فترتين صباحية ومسائية، وتجهيز ملفات الوحدات والأخصائيين ومراجعة الخرائط والشرائح مع الواقع الميداني وتعديلها حسب ما يطرأ من إحداثيات جديدة.

وأضاف أن المرحلة الثانية هي مرحلة المسح، حيث تقوم الوحدات المشاركة في معسكرات الخدمة العامة بعملية المسح لمشعري منى وعرفات، وتوثيق المعلومات في كراسة المسح على فترتين صباحية ومسائية، ومن ثم تقيّم هذه البيانات وتطابقها مع بيانات المؤسسات الحكومية ومؤسسات الطوافة, بعد ذلك تُدخل البيانات في الحاسب الآلي، أما المرحلة الثالثة فيتم فيها إصدار الدليل الإرشادي والخرائط العامة والشرائح بعد التأكد والمراجعة.