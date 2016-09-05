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مصدر أمني لـ«الرياض»: لا رابط بين تهريب الأموال في جسر البحرين وحادثة النابية

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نفى مصدر أمني لـ"الرياض" الأنباء المتداولة عن علاقة منفذي جريمة السطو المسلح التي حدثت في بلدة النابية بمحافظة القطيف، والتي استولى فيها الجناة على الأموال التي كانت بحوزة موظفي شركة نقل الأموال، وبين ما تم الإعلان عنه مؤخراً حول إحباط جمرك جسر الملك فهد محاولة تهريب مبلغ مالي إلى خارج المملكة بلغ 984 ألف ريال، حيث بين المصدر أنه لا رابط بين الحادثتين. كما أكد المصدر أن شرطة المنطقة الشرقية لازالت متحفظة على موظفي شركة نقل الأموال الذين تعرضوا لإطلاق نار على خلفية عملية السطو التي جرت في بلدة النابية مؤخراً. الجدير بالذكر أن شرطة المنطقة الشرقية أصدرت بياناً صحافياً في وقت الحادثة، بينت خلاله أنه تم نقل موظفي شركة الأموال المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والتحفظ عليهم، وباشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي والتحقيق فيها لكشف ملابساتها.

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