المحكمة الجزائية تحدد موعداً بديلاً للنظر في دعوى المتهم محمد العطية

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظرًا لتغيب المتهم محمد بن عبدالله بن حجي العطية سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (1019462553) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 21 / 9 / 1437 هـ و 7 / 10 / 1437هـ و 19 / 10 / 1437هـ و 26 / 10 / 1437هـ و 18 / 11 / 1437 هــ، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعدٍ بديلٍ للنظر في الدعوى وذلك يوم الأحد الموافق 24 / 12 / 1437هـ الساعة التاسعة صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا وذلك وفق مانصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.