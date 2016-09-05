أولى جلسات دعوى بطلان تعيين مراسل الجزيرة بواشنطن بجريدة الأهرام اليوم

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم أولى جلسات الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى تطالب ببطلان قرار رئيس مجلس ادارة جريدة الأهرام بتعيين خالد داود مراسل لجريدة الأهرام بواشنطن.

واختصمت الدعوى رقم ٥٩٠٤٢ لسنة ٧٠ ق، احمد النجار رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام، حيث ذكر "صبرى" انه صدر قرار من رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام بتعين خالد دَاوُدَ مراسلا لجريدة الأهرام فى واشنطن، وتناسى رئيس مجلس الإدارة أن دَاوُدَ كان يعمل مراسلا فى الامم المتحدة لقناة الجزيرة القطرية العميلة المعادية لمصر.