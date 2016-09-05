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برج الحوت حظك اليوم الاثنين 5-9-2016

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برج الحوت حظك اليوم الاثنين 5-9-2016 برج الحوت حظك اليوم الاثنين 5-9-2016

>كتبت : رانيا علوى

على الصعيد المهني:

التركيز فى الصعيد المهنى لمواليد برج الحوت أمر ضرورى لهذه المرحلة و عليك أن تضيف المزيد من الأفكار المبتكرة لكى تلمع وسط زملائك.

على الصعيد العاطفي:

الصعيد العاطفى مضطرب خاصة أنك تبحث عن الشريك المناسب منذ فترة طويلة، فلا ترهق نفسك فى وضع الكثير من المواصفات التى قد تعرقل اختيارك للشخص المناسب .

برج الحوت على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الحوت الاهتمام بحالتك الصحية أمر هام لا يمكن أن تتجاهله ، و البداية بالراحة و الاستجمام و العمل على تحسين حالتك المزاجية بطرق عدة منها السفر لأحد الأماكن الهادئة أو السهر مع الأصدقاء المقربين .

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت  

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت أن هذه الفترة مثالية لحل كل الأزمات مع الأقارب وحاول أن تكون أكثر تفهما خلال مناقشاتك .


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