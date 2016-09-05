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برج العذراء حظك اليوم الاثنين 5/9/2016

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برج العذراء حظك اليوم الاثنين 5/9/2016 برج العذراء حظك اليوم الاثنين 5/9/2016

>كتبت أسماء زيدان

الصعيد المهنى

الوقت مناسب للتركيز على مواهبك الخاصة ولا تقلق بشأن نقاط ضعفك فهذا هو عصر انتصار بالنسبة لك اليوم، قد تتلقى ثروة غير متوقعة من ممتلكات الأجداد أو الاستثمارات الخاصة بك فى الماضى .

الصعيد العاطفى

الكواكب تتوقع قدوم بعض الصراعات إلى طريقك سواء فى الحياة المهنية أو العاطفية، ولكن من المهم ألا تنفعل عاطفياً مع أقوال وأفعال شريك الحياة.

الصعيد الصحى

الحمى والقشعريرة قد تسيطر عليك اليوم فمن الأفضل أن تأخذ الاحتياطات الكافية عند الذهاب للخارج ولكنها مشكلة صحية بسيطة من المرجح أن  تجعلك سريع الانفعال كما يمكنك أن تغير تغييرات جذرية فى نظامك الغذائى.

توقعات علماء الأبراج

لديك إحساس مرهف اليوم، ومع ذلك تشعر بالإنجاز وهذا ما سيتم ملاحظته من قبل الناس والنتيجة ستحصل على مزيد من التقدير سواء فى المنزل أو فى مكان العمل.


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مصر 365

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