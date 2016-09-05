برج الدلو حظك اليوم الاثنين 5-9-2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الدلو يسير بخطى جيدة ، فعليك أن تكون متفائلا و لا تثق بأى شخص غريب حول الأمور المالية التى من المحتمل أن تحمل لك خسائر كبيرة.

على الصعيد العاطفي:

و عن الصعيد العاطفى سوف تجد صعوبة فى تكريس الكثير من الوقت كما كنت ترغب من أجل قضائه مع شريك حياتك بسبب الضغوط الناجمة عن عدد من العوامل الخارجية .

برج الدلو على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الدلو لا تتجاهل المسائل الصحية اليوم ، ولمشاكل البشرة التى تواجهها منذ فترة طويلة عليك بشرب المياه بكميات كبيرة والابتعاد عن المشروبات التى تحتوى على الكافيين .

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أن عليك التخلى تماما عن العند هذه الفترة حتى تتخطى المشاكل التى قد تحاصرك ، من جهة أخرى الحذر واجب فقد تكون فى خطر الوقوع فريسة للاحتيال من قبل بعض الأشخاص .