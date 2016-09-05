برج الدلو حظك اليوم الاثنين 5-9-2016

>كتبت رانيا علوى
برج الدلو على الصعيد المهني:
الصعيد المهنى لمواليد برج الدلو يسير بخطى جيدة ، فعليك أن تكون متفائلا و لا تثق بأى شخص غريب حول الأمور المالية التى من المحتمل أن تحمل لك خسائر كبيرة.
على الصعيد العاطفي:
و عن الصعيد العاطفى سوف تجد صعوبة فى تكريس الكثير من الوقت كما كنت ترغب من أجل قضائه مع شريك حياتك بسبب الضغوط الناجمة عن عدد من العوامل الخارجية .
برج الدلو على الصعيد الصحي:
لمواليد برج الدلو لا تتجاهل المسائل الصحية اليوم ، ولمشاكل البشرة التى تواجهها منذ فترة طويلة عليك بشرب المياه بكميات كبيرة والابتعاد عن المشروبات التى تحتوى على الكافيين .
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو
يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أن عليك التخلى تماما عن العند هذه الفترة حتى تتخطى المشاكل التى قد تحاصرك ، من جهة أخرى الحذر واجب فقد تكون فى خطر الوقوع فريسة للاحتيال من قبل بعض الأشخاص .
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