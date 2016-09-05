برج الثور حظك اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2016

برج الثور على الصعيد المهني:

اليوم ملائم جدا للمشاريع المتعلقة بالعمل اليوم. كنت دائما صادقا ودؤوبا فى عملك وبدا لك أن هذا غير مجزى ولكن الآن تجنى نتائج عملك واجتهادك فهناك عدد من المشاريع الخاصة بك تؤتى ثمارها ناجحة.

على الصعيد العاطفي:

هذا هو الوقت المناسب للصداقة. أنت بحاجة لإظهار شريك حياتك، تعتبر هذه العلاقة أمرا مفروغا منه. علاقتك يمكن أن تصل إلى مستوى مرتفع جديد فقط مع عشاء رومانسى وحميم أو لفتة مدروسة أو هدية.

برج الثور على الصعيد الصحي:

تأكد من الحصول على الكثير من التمارين البدنية اليوم. ففى الفترة الماضية بذلت الكثير من المجهود ومارست نشاطا مكثفا مما فرض ضرائب على جسدك وهذا يتطلب قدرة على التحمل البدنى لكنك لم تفكر أنك لا تملكها، حاول أن تأكل باعتدال حيث من المحتمل أن تحدث لك عددا من المشاكل فى المعدة اليوم بسبب الإفراط فى تناول الطعام.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

يحاول البعض التأثير عليك كى تنضم إليهم فى شراكة ولكن لا يجب أن تعير بالا لما يقولون ولا تتعامل إلا وفقا للحقائق والأرقام التى تراها أمامك