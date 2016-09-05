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برج الميزان حظك اليوم 5-9-2016

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برج الميزان حظك اليوم 5-9-2016 برج الميزان حظك اليوم 5-9-2016

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الصعيد المهني:

لم تهتم بمشكلاتك وتحاول حلها الفترة الماضية ، حان الوقت لاحتواء والتخلص منها لعدم تأثيرها أكثر من ذلك على عملك

على الصعيد العاطفي:

حالتك النفسية مرتفعة اليوم ، وتستطيع خلق صداقات وعلاقات جديدة اليوم ، ولكن احذر رفاق السوء.

الصعيد الصحي:

أهلمت بعض القضايا البسيطة الخاصة بصحتك خلال الأيام الماضية، ولكن استمرار إهمالها سيؤدى إلى تفاقمها، فاحذر واهتم بصحتك أكثر .

توقعات علماء الفلك:

تقضى وقتا طويلا اليوم فى مشاركة الآراء والأفكار مع أحد الأشخاص وتتعلم أشياء جديدة  ،مما يمهد لكما الطريق لعلاقة صداقة جيدة.


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مصر 365

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