برج الميزان حظك اليوم 5-9-2016

>
الصعيد المهني:
لم تهتم بمشكلاتك وتحاول حلها الفترة الماضية ، حان الوقت لاحتواء والتخلص منها لعدم تأثيرها أكثر من ذلك على عملك
على الصعيد العاطفي:
حالتك النفسية مرتفعة اليوم ، وتستطيع خلق صداقات وعلاقات جديدة اليوم ، ولكن احذر رفاق السوء.
الصعيد الصحي:
أهلمت بعض القضايا البسيطة الخاصة بصحتك خلال الأيام الماضية، ولكن استمرار إهمالها سيؤدى إلى تفاقمها، فاحذر واهتم بصحتك أكثر .
توقعات علماء الفلك:
تقضى وقتا طويلا اليوم فى مشاركة الآراء والأفكار مع أحد الأشخاص وتتعلم أشياء جديدة ،مما يمهد لكما الطريق لعلاقة صداقة جيدة.
>