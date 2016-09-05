برج الجدى حظك اليوم الاثنين 5/9/2016

برج الجدى على الصعيد المهنى..

تسعى دائماً إلى النجاح بعيداً عن المشكلات الفرعية والأحاديث الجانبية التى تخيم على أجواء العمل، امض بخطوات ثابتة فأفكارك يجب أن تنفذ حالياً قبل أن يمر الوقت دون تحقيق منفعة حقيقية، ولا تنسى استشارة رؤسائك فى العمل، حتى تعزز موقفك عندهم.

برج الجدى على الصعيد العاطفى ..

انتقى أصدقاءك، فربما يكونوا هو أعدائك فيما بعد، الكتمان من أبرز صفاتك، حاول ان تحافظ عليها، ولا تفصح بأسرارك لأى شخص، فأنت لا تعرف ماذا تخبئ لك الأيام، فالفترة القادمة ستشهد صدمات كثيرة.

على الصعيد الصحى ..

حالتك الصحية مستقرة لكنك تحتاج إلى قدر من الراحة، خاصة أن الفترة القادمة تتطلب منك تركيز مضاعف، فلا تترك الإجهاد يعطلك عن تنفيذ أفكارك، ولا تهمل ممارسة الرياضة فهى من المحفزات لك فى العمل وفى الحياة الاجتماعية.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش فترة من الثبات و التفكير فى التقدم فى العمل، والحاجة إلى اختيار أصدقاء حقيقيين أصبحت مُلحة، لكن لا تثق فى الناس بشكل مطلق فالصدمات لا تأتى فرادى.