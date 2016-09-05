برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

قد تضطر إلى القيام بأدوار جديدة عليك هذا اليوم فلا تتردد فى الاتصال بعدد من الأشخاص الذين تثق بهم وطلب مساعدتهم، ولو حتى بشكل معنوى فمن الممكن أن يمنحك ذلك دعما قويا لك يقودك إلى النجاح.

على الصعيد العاطفي:

تريد اتخاذ إجراءات قاطعة بشأن علاقتك العاطفية ومع ذلك كنت تشعر بالحذر ولا تريد إغضاب شريكك. ونتيجة لهذه التأثيرات المتعارضة تشعر بالارتباك ولكنك سوف تتعلم درسا عن شريك حياتك أو العلاقة الخاصة بك والتى سوف تساعدك على التخطيط للمستقبل.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

تستغرق وقتا طويلا لاكتشاف أسلوب الحياة الذى يناسبك بدرجة أفضل ويمنحك أقصى قدر من الطاقة؛ فى الفترة الماضية استهلك صحتك السفر فترة طويلة واستهلاك أصناف مختلفة من الطعام فى أماكن مختلفة. ㅤ ㅤ

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

هناك عدد قليل من المفاجآت فى انتظارك اليوم ولكن لا داعى للقلق. ستكون كلها لطيفة، بعض الأشياء التى كنت قد تنتظرها لفترة طويلة من المرجح أن تؤتى ثمارها اليوم. وبعض الجهود الخاصة بك والتى كنت تعتقد أنك أهدرتها ستكون ناجحة فى نهاية المطاف.