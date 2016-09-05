أخبار عاجلة

اصنعيه بنفسك.. طريقة عمل «الفسيخ» بالمنزل في 10 خطوات -
السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم -
تأجيل ديربي الشباب بين «الأهلي والزمالك» -
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة -
أبو قريش: الحالة البدنية للاعبي يد الأهلي «مميزة» -
الأهلي يواجه تليفونات بني سويف وديا -
سبورتنج يحتضن بطولة الجمهورية للاسكواش -
سمير كمونة: قرعة دوري السوبر لم تخدم شباب الأهلي -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2016

Google+ Print
برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2016 برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2016

>

على الصعيد المهني:

قد تضطر إلى القيام بأدوار جديدة عليك هذا اليوم فلا تتردد فى الاتصال بعدد من الأشخاص الذين تثق بهم وطلب مساعدتهم، ولو حتى بشكل معنوى فمن الممكن أن يمنحك ذلك دعما قويا لك يقودك إلى النجاح.

على الصعيد العاطفي:

تريد اتخاذ إجراءات قاطعة بشأن علاقتك العاطفية ومع ذلك كنت تشعر بالحذر ولا تريد إغضاب شريكك. ونتيجة لهذه التأثيرات المتعارضة تشعر بالارتباك ولكنك سوف تتعلم درسا عن شريك حياتك أو العلاقة الخاصة بك والتى سوف تساعدك على التخطيط للمستقبل.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

تستغرق وقتا طويلا لاكتشاف أسلوب الحياة الذى يناسبك بدرجة أفضل ويمنحك أقصى قدر من الطاقة؛ فى الفترة الماضية استهلك صحتك السفر فترة طويلة واستهلاك أصناف مختلفة من الطعام فى أماكن مختلفة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

هناك عدد قليل من المفاجآت فى انتظارك اليوم ولكن لا داعى للقلق. ستكون كلها لطيفة، بعض الأشياء التى كنت قد تنتظرها لفترة طويلة من المرجح أن تؤتى ثمارها اليوم. وبعض الجهود الخاصة بك والتى كنت تعتقد أنك أهدرتها ستكون ناجحة فى نهاية المطاف.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى