برج الحمل حظك اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

قد تضطرك الظروف إلى القيام برحلات مفاجئة فى الخارج من أجل إنجاز بعض الصفقات التجارية ولكن الحظ سيكون حليفك لذلك لا داعى للقلق وامضِ قدما. سوف تتلقى مبلغا من المال الذى هو أكثر بكثير من التوقعات الخاصة بك.

على الصعيد العاطفي:

تعيش مرحلة مثيرة للاهتمام فى حياتك العاطفية. أولئك الذين بدأوا للتو علاقة جديدة يجب أن يبحثوا عن سبل تعزيز العلاقة بينهما أكثر. حاول أن تكون منفتحًا حول المستقبل ولكن لا تنغمس فى تنفيذ أى خطة فى الوقت الراهن. فقط امشِ مع التيار.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

قد تحتاج إلى تغيير لنمط الغذائى الخاص بك اليوم بالكامل فى خطوة جذرية، قد تقرر أن تصبح نباتيًا أو تتبع نظاما غذائيا قاسيًا، أو ربما تتجنب الأطباق الثقيلة والحارة. وهذا يمنحك شعورًا بالنشاط والشباب

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

مهتمك الأكثر أولوية هذا اليوم هو أن تحافظ على تركيزك وأن تحرص على ألا تبدد طاقتك مع أشياء غير مجدية أبدا، حاول أن تتجنب الفوضى العاطفية فهى أكثر ما يهدر طاقتك.