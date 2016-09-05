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برج القوس حظك اليوم الاثنين 5/9/2016

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برج القوس حظك اليوم الاثنين 5/9/2016 برج القوس حظك اليوم الاثنين 5/9/2016

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برج القوس على الصعيد المهنى..

الأمور ليست على ما يرام، تعانى من بعض المشكلات مع رئيسك فى العمل بسبب الاختلاف الدائم فى وجهات النظر، فأنت دائم التحليل ولا تفضل طاعة الأوامر دون أن تعرف كل شىء عنها، لذلك عليك أن تهدأ فى الفترة القادمة حتى لا تزداد الأمور سوءًا.

برج القوس على الصعيد العاطفى ..

الغرور لن يجعلك كبيراً فى أعين الآخرين، تتعامل مع المحيطين بك بدرجة من التعالى غير مفهوم سببها حاول أن تكون أكثر مرونة وتواضعاً، حتى لا تجد الأشخاص ينفرون منك، ولا تنس أن تنتقى حديثك.

على الصعيد الصحى..

الزنجبيل والقرفة مزيجان رائعان لحرق ، يمكنك التخلى عن تناول العقاقير الطبية التى تساعد على حرق الدهون، وتناول كوبين من الزنجبيل والقرفة يومياً وستشعر بالفرق.

توقعات علماء الفلك لمولود القوس..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش بشكل غير مستقر بسبب  عدم القدرة على حل مشكلاته المتتالية مع رئيسه فى العمل،تشبثك بالآراء دون الرغبة فى الاستماع للطرف الآخر ستزيد من الأزمة،حاول أن تتعرف على اخطائك حتى تتفاداها مجدداً، ولا تنسى المرونة فى التعامل.


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مصر 365

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