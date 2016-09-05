«إسلامية دبي» تختتم دورة التميز والنجاح المؤسسي

اختتمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مؤخراً دورة في التميز والنجاح الوظيفي اقيمت على مسرح الدائرة بمنطقة الممزر في دبي واستهدفت أصحاب الوظائف الدينية من العاملين فيها.

وقالت يسرى القعود، مديرة إدارة التثقيف والتوجيه الديني في الدائرة إنه تم استهداف هذه الفئة من العاملين في الوظائف الدينية سعياً من الإدارة إلى تحقيق الوعي بمفاهيم التميز والنجاح والتثقيف بوسائلهما وأساليبهما في حياتهم اليومية والمهنية وإعانتهم على تطوير الذات وتحسين الأداء بحسب مواقعهم ومهامهم الوظيفية.

من جهته أكد عادل حسن المرزوقي رئيس قسم التوعية الدينية في الدائرة والمحاضر في هذه الدورة أهمية الدورة ومعلوماتها في حياة الموظف على المستويين الشخصي والمهني والتي نظمت على مسرح الدائرة بما يعادل 9 ساعات عمل.

وتم التركيز من خلالها على تدريب المشاركين فيها على تحديد نقاط قوتهم المهنية وتحديد أهدافهم الوظيفية وتحقيقها وتنمية قدراتهم العقلية لزيادة فرص التميز والنجاح وتحول الإمكانات والطاقات المكنونة إلى خطوات إيجابية ثم إلى نتائج عظيمة يتأتى من خلالها الارتقاء بنوع الحياة الوظيفية والاطلاع على معايير التميز والوقوف على خطط عمل مدروسة وورشة لإعداد ملف شامل يحقق صاحبه التميز في ميدانه الوظيفي ويصل به إلى المنافسة على المستويين الداخلي والخارجي.