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المزينة يلتقي عدداً من قناصل الدولة في الصين

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المزينة يلتقي عدداً من قناصل الدولة في الصين المزينة يلتقي عدداً من قناصل الدولة في الصين

التقى الفريق خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، عدداً من قناصل دولة الإمارات في جمهورية الصين الشعبية، وهم نبيلة الشامسي القنصل العام لدولة الإمارات لدى هونج كونج، ورحمة عبد الله الشامسي القنصل العام في جوانزو، وإبراهيم جمعة المنصوري القنصل العام في شنغهاي.

وأشاد الفريق المزينة بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في قنصليات الدولة بمدن هونج كونج، وجوانزو، وشنغهاي، مثمناً اهتمامهم بوفد القيادة العامة لشرطة دبي وتسهيل زيارته التي جاءت تلبية لدعوة من «مجموعة أعمال هواوي» للمشاريع، للاطلاع على أحدث منتجاتها التكنولوجية في قطاع الابتكار والإبداع والحلول الذكية للمدن الآمنة في المستقبل خاصة في قطاعي الاتصالات والمعلومات والمشاركة في مؤتمر هواوي كونكت.

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