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الحلقة الأولى من "الكبير أوي": حزلقوم يثير المتاعب لـ"الكبير"

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الحلقة الأولى من "الكبير أوي": حزلقوم يثير المتاعب لـ"الكبير" الحلقة الأولى من "الكبير أوي": حزلقوم يثير المتاعب لـ"الكبير"

كتب : سهيلة حامد منذ 2 دقيقة

في أحداث الحلقة الأولى، من مسلسل "الكبير أوي"، الجزء الثالث، والذي يذاع حصريا على قنوات "سي بي سي" يثير "حزلقوم" الذي يلعب دوره الفنان أحمد مكي كثيرا من المتاعب لشقيقه "الكبير أوي".

تجلت أولى كوارث "حزلقوم" عندما ألقى بالبندقية الخاصة بـ"الكبير أوي" على الأرض فأصابت "أشرف" أحد معاوني الكبيرة.

وكانت ثاني المتاعب التي سببها "حزلقوم" لشقيقه باصطدام الجرار بسيارة "مأمور المزاريطة"، وهو ما أثار غضبه بشده في حين قابلها "حزلقوم" ببرود أعصاب، وعندما طالبه "الكبير أوي" الاعتذار للمأمور في القسم، اقتحم "حزلقوم" حجز اللصوص، وهربوا من السجن، وعندما حاول المأمور والكبير التصدي لهم، خرج "حزلقوم" من وكر اللصوص، الذي كان من المقرر القبض عليهم، وتم احتجازه كرهينة.

يذكر أن مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثالث، من بطولة أحمد مكي ودنيا سمير غانم وهشام إسماعيل ومحمد سلام، ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، تامر نادي وإخراج أحمد الجندي.

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