رؤية محمد بن راشد.. استراتيجية تعليم يبني المستقبل

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التطوير الجذري في التعليم ضرورة وطنية لتحقيق تنمية مستدامة وعنصر أساسي من رؤية الإمارات 2021، ولأن الطريق نحو مستقبل أفضل لدولة الإمارات يبدأ من المدرسة، فقد ركزت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في التعليم على بناء المستقبل وفق أسس متكاملة أهمها التميز العلمي، والاستعداد للإبداع وتحليل المواقف، والتشبع بحب المعرفة، والقدرة على التواصل مع الغير والعمل ضمن الفريق، والاعتزاز بالهوية الوطنية والشعور بالانتماء.

هذه الرؤية تستند أيضاً إلى الاهتمام بالابتكار والطلبة الموهوبين والنوابغ وبناء الكوادر الوطنية والاستثمار فيها، إلى جانب امتلاك الطالب مهارات المستقبل عبر التحليل النقدي والتركيز على تطوير وإسعاد عناصر العملية التربوية من خلال بيئة تعليمية جاذبة، مع التأكيد على أن تحقيق هذا النهج يتطلب تضافر جهود الجميع.. فالتعليم شأن مجتمعي.