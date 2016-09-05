تجنب الأطعمة المحتوية على الجلوتامات والدهون الضارة لتأثيرها على المخ

وفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" حذر أطباء المخ من بعض الأطعمة التى يجب تجنبها لما لها من تأثير ضار على المخ، منها التى تحتوى على الجلوتومات وهى المواد الموجودة فى الإضافات الغذائية مثل جلوتامات أحادية الصوديوم وبدائل السكر التى تستخدم فى تصنيع الطعام واللحوم وتتسبب فى تلف الدماغ والجهاز العصبى وينتج عنها تزايد الأمراض مثل اضطراب نقص الانتباه باركنسون ومرض التوحد.

كما جاء فى التقرير أن الضرر من الجلوتامات قد تكون خطيرة وطويلة الأمد ، وأظهرت العديد من الأبحاث أن أحد أنواع فيتامين بـ 12 الذى يسمى ميثيل الكوبالامين يمكن أن يكون قادرا فى الحد من الأضرار التى لحقت بالدماغ، ومن الضرورى الحد من استهلاك الأسماك البحرية التى تتراكم بها نسبة كبيرة من الزئبق، لأنه يؤدى إلى تلف خلايا المخ وضعف الإدراك ومنها الماكريل والقرش تحتوى على مستويات عالية من الزئبق .

وحسب التقرير أنه يجب تجنب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة التى تسبب تلف فى الدماغ وتؤثر على الإشارات العصبية فى المخ وتؤدى إلى التهاب وانكماش خلايا المخ ومنها الأطعمة المقلية .