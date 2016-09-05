القبض على مسجل بحوزته 45 كيلو بانجو وبندقيتين وذخائر بأسوان

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد برئاسة العقيد مروان العيسوى وإشراف اللواء أحمد عمر مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قسم مخدرات مديرية أمن أسوان من القبض علي عاطل بحوزته كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر قبل ترويجها علي عملائه بمحافظات الوجه القبلى.

كانت وردت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد تفيد قيام " أحمد س ع 35 سنة عاطل ومقيم مركز كوم امبو والسابق اتهامه في عدة قضايا مخدرات وسلاح بجلب كمية من المواد المخدرة لمحافظة أسوان لترويجها علي عملائه.

وبعد تقنين الإجراءات وإعداد عدة أكمنة تمكنت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد الضبع وكيل الإدارة وضمت نقيب إسلام عبدالرؤوف من الادارة العامة لمكافحة المخدرات وعقيد هشام السيد ونقيب محمود عبد الحميد من مباحث المخدرات بمديرية أمن أسوان من ضبط المتهم حال قيادته تروسيكل بدون لوحات رقمية في كمين أعد له بمركز كوم امبو بمحافظة أسوان وعثر بحوزته علي 45 كيلو جرام بانجو وبندقيه آليه و6 طلقات و بندقية خرطوش ومبلغ مالى.

تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المتهم والمضبوطات.