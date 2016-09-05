مصدر قضائى: الطب الشرعى أثبت خلو جثة قتيل النادى الصحى من آثار التعذيب

أكد مصدر قضائى أن تقرير الطب الشرعى المبدئى الناجم عن تشريح جثمان طالب جامعة عين شمس الذى قفز من الطابق الثانى أثناء مداهمة الشرطة لنادى صحى بدائرة قسم أول مدينة نصر أثبت عدم تعرضه لأى تعذيب.

وأضاف المصدر أن الطالب توفى نتيجة إصابته بكسر فى الجمجمة ونزيف داخلى إثر سقوطه من مكان مرتفع وارتطامه بالأرض وهو ما يتطابق رواية إلقاء نفسه من الطابق الثانى فى محاولة للهرب.

الواقعة بدأت بورود معلومات لضباط مباحث آداب القاهرة، تتهم صاحب ناد صحى، كائن فى نطاق قسم أول مدينة نصر، بإدارة النادى للأعمال المنافية للآداب، واستقطاب الساقطات وعرضهن على راغبى المتعة المحرمة مقابل أجر مادى.

وبإخطار اللواء عبد العزيز خضر، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بسرعة القبض على المتهمين فداهمت مأمورية من ضباط مباحث آداب القاهرة، النادى، وحال دخولها قفز شخص أحد من الطابق الثانى ما أدى إلى مصرعه فى الحال، كما قفزت فتاة ما أسفر عن إصابتها بكسور وتم نقلها إلى المستشفى فى حالة حرجة.