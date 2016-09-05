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ضبط تاجر جملة بتهمة الاحتكار وبحوزته 2 طن سكر و280 كيلو جرام ارز بنجع حمادى

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ضبط تاجر جملة بتهمة الاحتكار وبحوزته 2 طن سكر و280 كيلو جرام ارز بنجع حمادى ضبط تاجر جملة بتهمة الاحتكار وبحوزته 2 طن سكر و280 كيلو جرام ارز بنجع حمادى

>قنا - هند المغربي

تمكنت قوة أمنية من مباحث تموين مركز نجع حمادى شمال محافظة قنا، من ضبط تاجر جملة بتهمة احتكار كمية من السلع وعدم عرضها للبيع، تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المقرر وضبط اخرى بدون فواتير.

تلقي اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا من اللواء أيمن فتحى مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط ماجد ث ص 43 سنة تاجر جملة بعد ورود معلومات تفيد احتكاره لكمية من السلع التموينية وعدم عرضها تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المقرر وعرض أخرى مجهولة المصدر وبدون فواتير وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وعثر بحوزته علي 2 طن سكر و2630 باكو معسل و280 كيلو جرام ارز و 14 علبة لبن نيدو

جارى تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لتتولي التحقيقات بعد التحفظ على المضبوطات.


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