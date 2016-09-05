ننشر أسماء القتلى والمصابين حادث انقلاب ميكروباص بترعة بمركز أبو تيج

لقى شخص مصرعه وأصيب ١٠ آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بإحدى الترع على طريق "أبو تيج - الزرابى" بدائرة مركز أبو تيج.

وكان اللواء عاطف قليعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من أهالى مركز أبو تيج يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بإحدى الترع بدائرة مركز ابو تيج وسقوط ضحايا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث وبالفحص تبين انقلاب السيارة رقم ٦١١٩٤ أجرة أسيوط، وتبين مصرع شخص وهو أحمد عبد الحميد عطية ٦٧ سنة وإصابة ١٠ وهم كلا من جودة محمد على محمود ٦٥ سنة الزرابى وحامد صادق حسين ٦٥ سنة وعادل هريدى عبد الرحيم ٤٠ سنة ومجمد عبد الستار محمد على ٢٨ سنة ومريم نبيل مهنى ٢٠ سنة وعزت احمد فرغلى ٣٦ سنة واحمد احمد زين ٦٥ سنة وزكى على صادق محمد ١٨ سنة واسامه عبد الحى محمد ٢٠ سنة واحمد حامد حسن ١٦ سنة آخرين وتم نقل الجثث للتحفظ عليها بمشرحة مستشفى ابوتيج المركزى ونقل المصابين لتلقى العلاج.

وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة ورفع اثار الحادث من الطريق لتسهيل حركة المرور.