عمر المغاورى: نسعى لتحويل "إعلام المصريين" لشركة قابضة

قال عمر المغاورى العضو المنتدب لمجموعة "إف إى بى كابيتال"، إن طرح مجموعة إعلام المصريين بالبورصة المصرية المتوقع للجمهور المتعاملين فى البورصة، يجعلها أول مجموعة إعلامية فى الشرق الأوسط، بهذا العدد من الاستحواذات، مضيفاً أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة كان دؤوب جداً فى تنفيذ تلك الاستحواذات، والهدف منه طرح حصة للجمهور المتعاملين فى البورصة المصرية من المجموعة "بى" لخلق النموذج المتكامل للتداول.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "البورصة اليوم"، على فضائية "أون تى فى"، أن المستهدف أن تكون الأسهم من أهم الأسهم فى البورصة المصرية، وجارى التفكير مع أبو هشيمة أن يكون أساس الطرح فى البورصة المصرية، وسيتم الطرح عن طريق "gbr"، مشيراً إلى أنه يتم تكوين استراتيجية نهائية للطرح وسيتم عرضها على "إعلام المصريين" وأحمد أبوهشيمة، مع قرب نهاية العام.

وأوضح أنه جارى العمل على مجموعة من الهيكلة المالية لجزء من الشركات التى تم الاستحواذ عليها للوصول لتعظيم القيمة الاستثمارية التى تمت لـ"إعلام المصريين" فى استحواذاتها، لافتاً إلى أنه جزء من التعاقد مع "إف إى بى كابيتال"، موضحاً أن تقديم الأوراق للقيد سيتخذ بعض الوقت.

وأشار المغاورى، إلى أن ما يميز مجموعة إعلام المصريين، هو الاستراتيجية الاستحواذية التى تمت فى الفترة الأخيرة، من الاستحواذ على قنوات وشركات إنتاج وشركة "برزنتيشن"، بنسب متفاوتة، والهدف الأساسى هو التكامل بين الشركات والاهتمام بأن يكون كل كيان مستقل بذاته، ولديه الوفورات المالية وتدفقاته النقدية التى تعزز من تقييمه، وكيفية الوصول لمجموعة إعلام المصريين على مستوى الميزانية المجمعة.

وذكر المغاورى، أن من أهم الأفكار التى تم طرحها على أبو هشيمة، هو تحويل شركة "إعلام المصريين" لشركة قابضة، لأن استحواذاتها تؤهلها لأن تكون شركة قابضة، بالإضافة إلى رأسمالها، مؤكداً البدء فى إجراءات توفيق وضع الشركة لتحويلها لشركة قابضة مع هيئة الرقابة المالية قريباً جداً.

وشدد المغاورى، على أن سوق الإعلام كان يحتاج لهذه الخطوة مع وجود كيانات تتفاوت قواها المالية أو الاستراتيجية، ففى أى صناعة يحدث فترة من اندماج الكيانات لخلق كيانات أقوى وأكبر، وهذا هو الاتجاه الصحى والطبيعي لهذه الصناعة ، مردفاً: "أتمنى أن نرى كذا مجموعة إعلامية تظهر مثل مجموعة إعلام المصرييين، وما يميزها هو السبق فى الريادة وتمت استحواذاتها فى فترة سريعة، مما يجعلها تستفيد من عامل الوقت".