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الهدوء يعود لمركز شرطة "بلبيس" بعد تجمهر أهالى 3 محتجزين أمامه

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الهدوء يعود لمركز شرطة "بلبيس" بعد تجمهر أهالى 3 محتجزين أمامه الهدوء يعود لمركز شرطة "بلبيس" بعد تجمهر أهالى 3 محتجزين أمامه

عاد الهدوء لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية بعد فرض كردون أمنى حوله، فضلاً عن تعزيز التواجد الأمنى، حيث شهد قبل صلاة المغرب تجمهر العشرات من ذوى أحد العائلات محاولين اقتحام المركز بعد نشوب مشادات بينهم وبين أفراد الشرطة المتواجدين، اعتراضا على احتجاز 3 متهمين.

كان اللواء "محمد كمال جلال" مدير أمن الشرقية تلقى إخطاراً من العميد "أحمد زغلول" مأمور مركز بلبيس، يفيد نشوب مشاجرة بين عائلة الصورى وعائلة البطريق وعلى إثر الشجار، أمرت النيابة بحبس ثلاثة أشخاص من الأطراف المتنازعة.

وعقب ذلك تجمهر أهالى المتهمين أمام المركز وحاولوا اقتحامه لتهريب الثلاثة محتجزين، ووقعت مناوشات بينهم وبين الضباط والمأمور مما اضطر القوات لإطلاق قنابل الغاز لتفرقتهم من أمام المركز.

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مصر 365